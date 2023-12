Precipita per 15 metri: uomo soccorso dall'eliambulanza

È stato trasferito in ospedale in elicottero l'uomo di 50 anni che domenica mattina è precipitato per oltre 15 metri nel vuoto nella Valle delle Camerate di Toscolano Maderno. Per cause in corso di accertamento, verso mezzogiorno sarebbe scivolato mentre percorreva Via Camerate, non lontano dal vecchio mulino: dopo la caduta, nonostante la brutta botta, sarebbe comunque riuscito ad allertare i soccorsi.

L'allarme è stato lanciato in codice rosso: allertati i Volontari del Garda, i Carabinieri di Salò e l'elisoccorso, decollato da Brescia. A seguito dei primi accertamenti, l'allerta è stata ridimensionata e il ferito ricoverato in ospedale, al Civile, in codice giallo: avrebbe riportato vari traumi tra cui un trauma cranico, ma senza mai perdere conoscenza. La buona notizia: non è mai stato in pericolo di vita.