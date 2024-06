Tra le bancarelle del mercato per rubare portafogli: fermate due donne

A Toscolano Maderno, negli ultimi tempi erano pervenute alla Polizia Locale segnalazioni di frequenti borseggi durante il mercato settimanale del giovedì mattina. Grazie a un'operazione mirata, condotta da agenti in borghese e in divisa, i poliziotti sono riusciti a fermare due donne sorprese in flagranza mentre cercavano di rubare un portafoglio. Subito bloccate e condotte al vicino Comando, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria.

L'amministrazione comunale si è complimentata con gli agenti, esprimendo apprezzamento "per l'ottimo lavoro svolto, che dimostra ancora una volta l'impegno per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei visitatori". Ha poi annunciato che, con l'arrivo della stagione estiva, "le pattuglie garantiranno una maggiore presenza sul territorio, soprattutto durante le ore serali e in occasione degli eventi più importanti".