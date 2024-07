Cerca di raggiungere il gommone, non ci riesce: muore annegato nel lago

Era stato visto nuotare verso un gommone, non lontano da un pontile, che era già passata l'una di notte: il natante era ormeggiato ad una boa al largo di Torri del Benaco, sul Garda veronese. Ma tempo pochi attimi e l'uomo si è inabissato, per non riemergere più: le ricerche sono proseguite per ore, fino al tragico e inevitabile epilogo. Un'altra tragedia sulle acque del Benaco: la vittima stavolta è un giovane classe 1982 originario dello Sri Lanka ma da tempo residente a Torri, W.A. le sue iniziali.

Ritrovato a una profondità di 10 metri

Il corpo ormai senza vita del povero W.A. è stato individuato poco dopo le 4.30 di domenica: è stato avvistato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, adagiato su un fondale profondo circa una decina di metri. Le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera, sono proseguite per più di tre ore coinvolgendo anche i Vigili del Fuoco – con i sommozzatori arrivati da Mestre –, i Carabinieri e personale specializzato del 118.

La salma è stata recuperata e trasportata sulla spiaggia, dove i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini tese a ricostruire la dinamica dell'accaduto sono state affidate ai militari della locale stazione di Torri. L'ipotesi è che si sia spinto troppo in là, dove l'acqua è già profonda, e abbia nuotato fino allo stremo delle forze, nel tentativo di tornare verso riva.