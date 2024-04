Tragedia sfiorata in famiglia: ragazzo colpisce il padre con 27 coltellate

La fuga dalla clinica psichiatrica dove era in cura, l’autostop per raggiungere l’abitazione della madre, il raptus violento degenerato nell’aggressione a coltellate del padre. Terribile tragedia familiare in una famiglia gardesana, per fortuna soltanto sfiorata: nonostante i 27 fendenti vibrati dal figlio 28enne - due dei quali hanno sfiorato un polmone e un occhio - l'uomo non è in gravi condizioni.

Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Torri del Benaco, comune della sponda veronese del Garda dove abita la madre del giovane. Il 28enne si sarebbe presentato a casa della donna in preda a un forte stato di agitazione, dopo essere scappato dalla struttura privata dove era in cura. La mamma, allarmata per le condizioni del figlio, ha quindi allertato l’ex marito, accorso proprio per aiutare la ex e provare a placare il giovane.

Ma la situazione sarebbe degenerata ulteriormente e in pochi attimi: il 28enne si sarebbe scagliato contro il genitore prima colpendolo con un pugno, poi sferrando numerose coltellate: fendenti che, fortunatamente, non sono stati fatali. Tempestivo anche l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato il 28enne: è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bussolengo. Anche il genitore vittima della brutale aggressione è stato portato in ospedale, per gli accertamenti e le cure del caso, ed è stato dimesso meno di 48 ore dopo.