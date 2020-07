Maniaco in spiaggia: si masturba davanti a due ragazze che prendono il sole

Sabato scorso, 25 luglio, due mantovani sono stati multati per aver praticatio sesso orale in una spiaggia naturista del Ravennate. Un episodio che ha infastidito gli altri bagnanti, i quali hanno chiesto l'intervento della polizia locale. Episodi simili, però, capitano anche lungo le spiagge del Lago di Garda. Ed uno di questi, capitato domenica 19 luglio, è stato raccontato dal vicecommissario della polizia locale di Torri del Benaco, Domenico Tenca, a il giornale "L'Arena".

Il fatto è avvenuto di pomeriggio, sulla spiaggia vicina alla località di Brancolino, tra Torri del Benaco e Garda. Due ragazze, una straniera e l'altra della Valpolicella, stavano prendendo il sole quando un uomo si è spogliato davanti a loro, iniziando a masturbarsi. Le giovani gli hanno chiesto di smettere, ma lui non si è fermato. Una delle due malcapitate ha così chiamato la polizia locale di Torri, mentre l'altra avrebbe ripreso tutto con il cellulare.

Nel frattempo, un gruppo di bagnanti si è avvicinato, facendo intendere all'uomo che era meglio per lui se la smetteva di importunare le due ragazze. A quel punto, lui si è allontanato e gli agenti della locale di Torri non sono riusciti a bloccarlo per identificarlo e sanzionarlo. Ai vigili, però, è stato consegnato il video girato dalla bagnante, nella speranza che dalle immagini sia possibile risalire all'identità del maniaco.



Fonte: Veronasera.it