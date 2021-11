Cane si agita e spinge il cacciatore, lui spara per sbaglio a un amico

La loro battuta di caccia è finita in ospedale e in caserma: due franciacortini, un 43enne di Adro e un 47enne di Erbusco, lunedì mattina si trovavano nella campagna di Torre Pallavicina (Bg) in cerca di prede, quando – stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Romano di Lombardia e di Calcio – il 47enne ha sparato per errore all'amico con il suo fucile, colpendolo alla coscia.

Il colpo è partito per sbaglio. Spaventato da un precedente sparo, il cane dell'erbuschese sarebbe saltato addosso al padrone, proprio mentre questo stava per premere il grilletto. Improvvisamente sbilanciato, ha fatto partire i pallini in direzione del 43enne.



Lanciato all'allarme al 112, il ferito è stato portato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e lì sottoposto a un breve intervento chirurgico per estrarre i pallini dalla coscia. Il 47enne è stato invece portato in caserma e denunciato per lesioni colpose; i militari gli hanno inoltre sequestro il fucile, regolarmente detenuto.