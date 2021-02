Fugge da una stalla, toro se ne va a passeggio tra le auto in tangenziale

Una scena surreale quella a cui hanno assistito venerdì mattina, intorno alle 10, gli automobilisti che stavano percorrendo la strada statale 45bis all'altezza del comune di Rezzato. Un toro, noncurante del traffico, passeggiava tranquillamente lungo la carreggiata.

L'animale è stato notato da una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Salò che, insieme ad un veterinario che si trovava a transitare lungo la statale, sono intervenuti per metterlo in salvo. Dapprima il giovane toro è stato condotto in un campo vicino e poi riconsegnato incolume ai proprietari.

Il curioso episodio, che ha provocato un forte rallentamento del traffico, rientra nel report delle attività di controllo che la Polizia Stradale di Brescia effettua settimanalmente. Dal 1° al 7 febbraio, in particolare, sono stati controllati 1.084 veicoli e 1.175 persone.

Le infrazioni complessivamente riscontrate sono state 838 e hanno portato alla decurtazione di 1.203 punti, al ritiro di 13 patenti e 7 carte di circolazione, nonchè al sequestro di 6 veicoli e al fermo amministrativo di altri 5.

Settanta le sanzioni per l'uso del telefonino alla guida e 57 per il mancato o non corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.