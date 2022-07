Toro fugge e scorrazza in mezzo al traffico: paura sulla Provinciale

Intervento piuttosto particolare, quello a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco a Lazise, sul Lago di Garda, nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 giugno. Intorno alle 18.50, è scattata una richiesta d'aiuto per un toro che seminava non poca preoccupazione lungo la Strada Provinciale 5.

L'animale, un esemplare di razza Limousine, era fuggito dal proprio pascolo e scorrazzava libero lungo la via. Giunti dal distaccamento di Bardolino, i pompieri lo hanno intercettato all'interno dell'area di servizio Eni, nelle vicinanze del luogo da dove era fuggito, e con la collaborazione dei proprietari si sono adoperati per indirizzarlo verso il pascolo, con non poca difficoltà: dopo circa un'ora di tentativi, i vigili del fuoco hanno riportato il toro nel recinto, mettendo così fine alla passeggiata fuori programma.

Durante le operazioni, la polizia locale del comune gardesano ha bloccato la circolazione stradale onde evitare incidenti, l'intervento alla fine si è concluso verso le 20.30.



Fonte: Veronasera.it