L'arena sanguinaria è la fermata degli autobus ai Tormini di Roè Volciano, subito dopo l'uscita da scuola e davanti a decine di ragazzi che non hanno fatto nulla per fermare quanto accadendo, se non filmare e postare sui social. È qui che nel primissimo pomeriggio di giovedì una ragazzina di 15 anni ha accoltellato una sua quasi coetanea, di un anno più giovane, entrambe di origini straniere, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine (forse un ragazzo conteso, chissà): diversi i fendenti che hanno colpito la giovanissima al braccio, al fianco e a una gamba. Sanguinante, è stata trasferita in ospedale in codice rosso ma fortunatamente non è in pericolo di vita e non ha riportato ferite gravi.

La ragazza che ha estratto la lama, un coltello a scatto, è già stata raggiunta dai carabinieri di Salò e per lei sarebbe già stata formulata l'accusa di lesioni aggravate (ma in serata si discuteva anche di un'accusa di tentato omicidio). Il clamoroso trambusto si è scatenato tra le 13 e le 14. Le due studentesse si sono prima insultate, poi sono venute alle mani: capelli strappati, spintoni, calci e pugni. Finché la ragazza classe 2009 non ha estratto il coltello e ha colpito, più volte.

Sangue e sirene alla fermata dell'autobus

In tanti filmavano, ridevano, nessuno è intervenuto: ma qualcuno con un po' di senno alla fine ha chiamato il 112. L'echeggiare delle sirene e soprattutto il sangue hanno smorzato la zuffa: la ferita è stata soccorsa dall'ambulanza e trasferita in ospedale a Gavardo, sul posto i carabinieri di Salò a cui sono state affidate le indagini oltre a una pattuglia, a supporto, della Polizia Locale della Valsabbia.

Indagini in corso, ma il quadro sembra già chiaro e la dinamica ricostruita: ci sono i video pubblicati su TikTok e non solo, ma anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza (la zona ne è zeppa). Ora si lavora ai motivi che hanno scatenato tutto questo.