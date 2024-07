Cocaina per 8 milioni di euro tra auto e garage: arrestato narcotrafficante

Fermato mentre era al volante di un'auto - già considerata sospetta dalla guardia di finanza - si è mostrato agitato e piuttosto nervoso durante l'ispezione della macchina. E la ragione è emersa dopo le più accurate verifiche: a bordo del veicolo guidato dal 52enne di nazionalità albanese sono state trovate diverse dosi di cocaina.

Il blitz delle fiamme gialle di Torino è scattato nella mattinata di martedì 9 luglio a Brignano Gera d’Adda, comune della Bergamasca e si è poi esteso all'abitazione dell'uomo e al garage. Proprio nel box sostavano due auto cariche di cocaina pura: nascosti in appositi doppifondi c'erano ben 80 chilogrammi di polvere bianca. Settantaquattro panetti in tutto: una volta piazzati nelle piazze lombarde e bresciane, avrebbero fruttato ben 8 milioni di euro. Droga, ma pure mazzi di banconote da 50 euro, per un totale di 35mila euro.

Manette inevitabili per il 52enne: è accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante dell’ingente quantità. E le indagini proseguono per individuare i fornitori degli 80 chili di droga che era destinata ad essere smerciata in Piemonte e in Lombardia.