Ubriaco fradicio e senza patente (mai avuta), si schianta in moto contro un furgone

Lago di Garda. Era in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un furgone. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio sulla statale 240 a Torbole, in prossimità della rotatoria nel centro abitato, particolarmente trafficato in questo periodo estivo. Il motociclista però è risultato ubriaco.



Secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’uomo, sottoposto a controllo del tasso alcolemico, aveva un valore pari 1,90 g/L. Dunque quasi quattro volte oltre il limite consentito dalla legge.



Non solo: l’uomo è risultato anche senza patente. Non ce l’aveva perché non ha mai fatto l’esame e, quindi, non ha mai avuto il certificato per mettersi alla guida di un qualsiasi mezzo. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma il centauro è stato denunciato.



Fonte: Trentotoday.it