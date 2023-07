Scivola e cade vicino alla vasca di fusione: operaio ustionato

Infortunio sul lavoro alla fonderia di Torbole Casaglia: nella serata di ieri (martedì 25 luglio), un operaio di 45 anni si è ustionato cadendo accidentalmente vicino a una vasca di fusione.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 23, in codice rosso: sul posto sono accorse un'ambulanza di Roncadelle soccorso, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Per fortuna, le condizioni del lavoratore sono apparse meno gravi di quanto temuto inizialmente: avrebbe riportato diverse ustioni ed è stato ricoverato, in codice giallo, all’ospedale Civile di Brescia.

L’esatta dinamica di quanto accaduto all’interno della fonderia di via Travagliato è al vaglio dei carabinieri, che hanno raccolto le testimonianza dei colleghi ed effettuato i primi accertamenti, e dei tecnici del nucleo prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.