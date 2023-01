Topi in mezzo a banchi e studenti: derattizzazione a scuola

Allarme topi alla scuola primaria Marcolini del Villaggio Sereno di Brescia. Come scrive il Giornale di Brescia, a seguito di diversi avvistamenti si è proceduto mercoledì a un intervento di derattizzazione straordinaria. Nessuna emergenza, ma massima allerta finché il problema non sarà risolto: la dirigenza scolastica raccomanda di "non tenere caramelle nella classi e di non far svolgere lavori manuali con cibi".

A scuola con i topi

Negli ultimi giorni i roditori sarebbero stati visti un po' ovunque. In classe, nei corridoi, nei bagni (un topino sarebbe spuntato fuori dal water) e perfino in cattedra: un'insegnante se ne sarebbe trovato uno tra le mani mentre apriva il cassetto. Si tratterebbe di una colonia di topi che avrebbe approfittato di alcuni ingressi "extra" dovuti ai lavori in corso degli ultimi mesi.

Gli esemplari in questione sarebbero dei topi comuni, nome scientifico Mus musculus, noti anche come topi domestici (quindi niente ratti). Nella scuola primaria Marcolini sono attive 13 classi, per un totale di 305 alunni: il plesso fa parte dell'Istituto comprensivo Franchi Sud 2, che raggruppa anche le vicine scuole medie. Dove però non sarebbe stata riscontrata la presenza di alcun roditore.