Mandano in frantumi il cristallo e rubano sulle auto: due topi d'auto colti sul fatto

I Carabinieri della Compagnia di Brescia, durante un servizio notturno di perlustrazione effettuato tra venerdì e sabato nella zona della Stazione ferroviaria, hanno arrestato in flagranza di reato due persone - un trentaseienne senegalese ed un trentunenne originario della Guinea - per furto ai danni di due autovetture parcheggiate in Via Sostegno.

I due topi d'auto dopo aver frantumato i cristalli posteriori dei due veicoli hanno rubato alcuni oggetti lasciati all'interno. Alla vista della pattuglia dell'Arma, i due si dono dati alla fuga, ma poco dopo sono stati bloccati dai militari.

Nella mattina, il GIP presso il Tribunale di Brescia ha convalidato l'arresto ed ha sottoposto i malviventi alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo.