Terribile tragedia sul Tonale: schiacciato dagli ingranaggi della funivia, muore operaio

Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di martedì 14 settembre agli impianti sciistici nella zona del passo del Tonale. Due elicotteri sono decollati da Trento con a bordo il personale sanitario e i tecnici, per un uomo di 58 anni rimasto incastrato negli ingranaggi della funivia.

La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 è arrivata alle 9 di martedì mattina. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco, il nucleo Saf Speleo Alpino Fluviale e i carabinieri della Compagnia di Cles.

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, per chiarire le cause e la dinamica del terribile incidente. Dalle prime informazioni trapelate – raccolte dai nostri colleghi di Trentotoday – pare che l'uomo, un trentino del 1962 che lavorava per la ditta di manutenzione, sia rimasto incastrato negli ingranaggi della funivia che dal Passo del Tonale porta sulla Presanella.