Cade mentre si allena sulle piste da sci e batte la testa: ragazzino in ospedale

Brutto infortunio sugli sci per un ragazzino di 15 anni che, verso le 10.20 di mercoledì mattina, è caduto mentre si allenava sulle piste del Tonale. Nessuna violazione del Dpcm, che prevede la chiusura al pubblico degli impianti sciistici: il 15enne è un atleta agonista, tesserato per la Federazione, e si stava preparando per una competizione insieme ai compagni di squadra (uno sci club della provincia di Trento).

Tutto è accaduto in pochi istanti: il ragazzino sarebbe rovinosamente caduto mentre affrontava la pista Vittora, battendo con violenza la testa. È stato prontamente soccorso dai militari dell'Esercito che presidiano le piste: una volta raggiunto e portato a fondo pista, è stato affidato ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza. Il 15enne è poi stato ricoverato all'ospedale di Edolo: le sue condizioni non sarebbero critiche, per fortuna.