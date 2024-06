Ritrovato il corpo del barista annegato nel Lago di Garda

È stato ritrovato privo di vita negli abissi del Lago di Garda Tommaso Zhu, all’anagrafe Zhu Guozheng, il giovane barista (44 anni) inghiottito sabato pomeriggio dalle acque del Benaco, annegato al largo di Gargnano a seguito di un tuffo dalla sua barca. A dare l’allarme erano stati alcuni turisti austriaci, che l'hanno visto tuffarsi senza più riemergere.



Il corpo è stato localizzato a una profondità di 226 metri dai Volontari del Garda – attrezzati con il sonar e il rov, il robottino per le ricerche subacquee – verso le 9.30 della mattina di oggi, mercoledì 26 giugno. Alle ricerche hanno partecipato anche gli uomini dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, a cui è spettato il coordinamento delle operazioni.

Tommaso Zhu era il titolare del Furious Pub di Toscolano Maderno, il paese dove abitava e dov’era molto conosciuto. Sposato e padre di famiglia, papà di due giovani figlie, viene ricordato per la sua simpatia e per la sua generosità. Con il passare dei giorni si sono ormai spente le speranze di ritrovarlo ancora in vita. Nato e cresciuto in Cina, era gardesano d’adozione: da diversi anni si era trasferito sul lago per vivere e lavorare. Sotto shock i familiari e gli amici del pub.