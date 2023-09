Ucciso da un tumore a soli 15 anni: il dolore di mamma, papà e sorelle

Una comunità intera piange la scomparsa di un ragazzino, strappato alla vita e alle braccia dei genitori davvero troppo presto: Tommaso Marca è spirato nei giorni scorsi, stroncato da una terribile forma di leucemia contro cui ha combattuto con tenacia e determinazione.

“Durante questi lunghi mesi abbiamo continuamente sperato e pregato che tu potessi guarire e sconfiggere la bestia, come la definisce la tua mamma. Sei stato coraggioso e forte, eri tu che la rincuoravi e le dicevi di non piangere. Sorridevi e cantavi, anche ieri fischiavi una canzone sotto la mascherina dell’ossigeno. Ora riposa, la tua battaglia è terminata. Adesso sei libero e puoi cantare, ridere e fischiare ancora più forte”, si legge tra decine di messaggi di cordoglio apparsi in rete.

La terribile diagnosi due anni fa, poi le cure, prestate da medici e infermieri del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia, che Tommaso ha affrontato con tanto coraggio e altrettanta determinazione, senza arrendersi o perdere il sorriso. A nulla è valsa la battaglia contro quel brutto male che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

"Terremo vivo nei nostri cuori il ricordo di un alunno e di un compagno che abbiamo avuto accanto per un tratto della nostra vita. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore", fanno sapere i docenti, il personale e gli alunni dell’istituto comprensivo La Pira di Sarezzo che Tommaso aveva frequentato.

Tutta la comunità di Polaveno si è stretta attorno ai genitori - mamma Katiuscia e papà Lorenzo - alle sorelle Beatrice e Greta ai nonni Gianpietro, Gianna, Alberto e Mariarosa. Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto: la cerimonia funebre si terrà alle 15 di lunedì 4 settembre nella chiesa parrocchiale di Polaveno.