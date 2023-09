Un'orsa e i suoi due cuccioli attraversano la Statale tra le auto

Alto Garda. L’avvistamento risale alla notte di domenica 17 settembre, nel tratto della Statale Gardesana che costeggia il lago di Toblino: un’orsa con due cuccioli è stata vista attraversare la strada mentre passavano alcune auto.

Secondo i testimoni, i plantigradi non si sarebbero fatti intimorire dalle auto, proprio come accaduto a Cles qualche tempo fa e riportato in un video, attraversando la strada e superando il guardrail, sparendo poi lungo la pista pedonale che passa accanto alla statale.



Non sarebbe il primo caso di avvistamenti nella Valle dei Laghi. Un avvistamento che giunge a poche ore di distanza dal caso di Dimaro, con l’orso catturato e radiocollarato dopo gli ultimi avvistamenti e le preoccupazioni del sindaco.



Fonte: Trentotoday.it