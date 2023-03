Stroncato da un malore improvviso: tutto il paese piange Tiziano

Muscoline piange la scomparsa di Tiziano Bazzoli, stroncato da un malore lo scorso giovedì: aveva 63 anni. In paese era un volto noto: da tutti conosciuto come "Nando", lavorava da tanti anni come operaio alla Fondital di Vobarno, azienda che produce radiatori in alluminio.

Per tutti è stato un dramma improvviso quanto inaspettato: Bazzoli si sarebbe sentito male tra le mura di casa e per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di un'ambulanza giunta sul posto a sirene spiegate.



Ne piangono la scomparsa la compagna Daniela e l’amata figlia Eleonora, i tanti amici e i colleghi di lavoro. I funerali saranno celebrati alle 14.30 di oggi, giovedì 9 marzo, nella chiesa parrocchiale di Muscoline, partendo dalla casa funeraria "Domus Aurora" di Via Vaglia a Gavardo. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà seppellito nel cimitero locale.