Rovato, imprenditore e uomo di sport: è morto Tino Raineri

"Ciao papà": è il breve ma dolce saluto dei figli a Tino Raineri, storico patron dell'azienda di Rovato oggi nota come Raineri Fratelli, colui che fu tra i primi ad aprire un supermercato in paese, oggi Migross, ormai più di mezzo secolo fa. Si è spento a 88 anni: ne danno il triste annuncio la moglie Livia, i figli Francesco con Lidia, Alessandra, gli adorati nipoti Nicola e Silvia. La salma riposa nella sua abitazione di Via XX Settembre, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rovato.

"Al Butegù"

La Raineri Fratelli, conosciuta anche come "Al Butegù", è un negozio di alimentari all'ingrosso da più di 50 anni al servizio della ristorazione: aperto da Tino, ora nelle mani dei figli. Noto e stimato a Rovato e non solo, è stato un grande appassionato di sport: fu presidente del Rovato Calcio negli anni '70 e '80, nonché sponsor e fornitore del Rugby Rovato, che lo ricorda con affetto in una breve nota.