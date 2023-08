Troppo rumore nella notte: volano botte e insulti tra vicini di camera

Rumori molesti che turbano il riposo notturno e la richiesta, presumibilmente ignorata, che venissero interrotti. Questa, a quanto pare, la causa del furibondo litigio - poi degenerato in una zuffa - scoppiato in un hotel di Tignale nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 agosto. Protagonisti due turisti tedeschi che alloggiavano in due camere separate ma adiacenti.

Tra i due sarebbero volate parole grosse, poi sarebbero anche venuti alle mani: un gran bel trambusto che ha svegliato anche gli altri ospiti ed è poi terminato con l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Salò, intervenuti dopo la richiesta di aiuto inoltrata al numero unico per le emergenze.



All’arrivo dei militari la zuffa era già stata sedata e gli animi placati: i due turisti sono stati identificati e invitati, qualora lo ritenessero opportuno, a sporgere denuncia. Uno di loro, un 61enne che avrebbe rimediato lievi lesioni, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Gavardo per alcuni accertamenti.