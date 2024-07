Daniel è morto a 38 anni precipitando nel vuoto per 45 metri

È precipitato per circa 45 metri sotto gli occhi della comitiva che stava accompagnando su e giù dalle forre e dai torrenti del parco dell’Alto Garda Bresciano. Una terribile caduta che non ha lasciato scampo alla guida di canyoning Daniel Mitterberger: l’uomo, di nazionalità austriaca, aveva solo 38 anni.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Salò, il 38enne era in testa al gruppo (in tutto una decina di persone) e lo stava preparando per affrontare un percorso in discesa, lungo il torrente Vione, nei pressi delle cascate di Piovere a Tignale: per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è scivolato.

Precipitato nel vuoto, l’impatto con le rocce non gli ha lasciato scampo: l’equipe medica del 118, sopraggiunta a bordo dell’elisoccorso dopo la chiamata scattata verso mezzogiorno di lunedì 15 luglio, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Lunghe e complesse le operazioni per recuperare la salma del 38enne: sono state condotte dai tecnici del soccorso alpino e dai vigili del fuoco.

Il Canyoning (o torrentismo) è uno sport estremo che prevede la discesa a piedi, con l’utilizzo di corde, di strette gole o forre caratterizzate da forte pendenza. Tra le mete ambite c'è anche Tignale che con le sue cascate ben si presta a questa disciplina. Daniel Mitterberger era un esperto e una guida certificata: da qualche tempo lavorava con la Skyclimber di Tremosine che organizza tour guidati di canyoning.