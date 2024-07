Precipita per 50 metri vicino a una cascata: guida muore sul colpo

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, a Tignale. La vittima è una guida di canyoning di nazionalità austriaca. Stando alle prime informazioni trapelate, l'uomo è scivolato – per cause in corso di accertamento – mentre stava preparando il percorso per una comitiva nei pressi della cascata di Piovere. Un 'volo' nel vuoto di circa 50 metri che si è rivelato fatale.

Inutile, infatti, l'intervento dell'elisoccorso: i sanitari del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso. Sul posto anche i tecnici del soccorso alpino e vigili del fuoco: a loro il difficile compito di recuperare la salma. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Salò, che si stanno occupando degli accertamenti di legge.