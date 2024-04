Lavora in casa, si infilza con la forca: i soccorritori la tagliano col flessibile

L’allarme è scattato alle 8:43 di ieri, lunedì 15 aprile, quando un 68enne è rimasto gravemente ferito nella sua abitazione di Tiarno di Sotto in Val di Ledro, la valle che collega l'Eridio al Benaco: una forca gli ha trapassato la zona tra la coscia e il polpaccio.



Tutto è avvenuto mentre l’uomo stava facendo dei lavori in casa quando è incespicato e la forca, per un caso fortuito, lo ha ferito. Una ferita peraltro piuttosto profonda, se si considera che l’attrezzo è stato poi tagliato con una mola a disco dai soccorritori. Nell’abitazione del 68enne è arrivata subito un’ambulanza e, poco dopo, è anche partito l’elicottero del 118.



Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato caricato sul velivolo e portato d’urgenza al Santa Chiara, dove è stato ricoverato in codice rosso.



Fonte: Trentotoday.it