La terra trema: scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Lieve scossa di terremoto nella tarda serata di ieri, con epicentro appena oltre il confine della provincia di Trento, ma avvertito dalla popolazione anche in Val Sabbia (e non solo). La voce è corsa attraverso i social, dove si è parlato di un sisma percepito nitidamente. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.4, registrato dall'Ingv alle 22.10 di mercoledì 13 settembre.

L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri da Bondone e a una profondità di 10 chilometri. Ma non ci sono solo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv): la scossa è stata sentita nelle valli e in tantissimi sono andati subito su Facebook per segnalare il fatto. Non si registrano però danni a cose o persone, trattandosi di una magnitudo relativamente bassa.