Doppia scossa di terremoto fa tremare l'Emilia: avvertita anche nella Bassa

Nella serata di ieri, una doppia scotta di terremoto ha fatto tremare l'Emilia Romagna, tra Modena e Reggio Emilia. Il sisma è stato avvertito anche nella Bassa bresciana.

La prima scossa, della durata di tre-quattro secondi, è stata registrata dall'Ingv pochi minuti prima delle 20 (alle 19:55, per la precisione), con una magnitudo 4.0 ed epicentro a Bagnolo in Piano. È stata avvertita distintamente dalla popolazione anche in molte aree limitrofe, a Lombardia e Veneto. Intorno alle 21 ne è stata registrata una seconda, più forte, con magnitudo 4.3, in provincia di Reggio Emilia, l'epicentro a Correggio a una profondità di 6 km.

Nella zona dell'epicentro molte persone sono uscite di casa e si sono riversate in strada in vari centri abitati, compreso il capoluogo. La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto molte chiamate per richiesta di informazioni, ma nono sono pervenute segnalazioni di criticità. L'invito alla popolazione è stato quello di non chiamare numeri di soccorso per informazioni, ma lasciare libere le linee per le emergenze.

Dieci anni fa il terremoto dell'Emilia fece 27 morti

Dieci anni fa una devastante serie di scosse sismiche passate alla cronaca come il terremoto dell'Emilia del 2012 provocarono in tutto 27 vittime. La prima fu la scossa più forte, di magnitudo 5.9 registrata il 20 maggio 2012 alle ore 04:03 aveva come epicentro Finale Emilia. Il 29 maggio una scossa di magnitudo 5.8 investì invece Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro. Seguirono scosse di assestamento anche del quinto grado richter. Una nuova forte scossa di magnitudo 4.9 colpì infine alle 21:20 del 3 giugno 2012 Novi di Modena. L'intensità massima dei terremoti, stimata come cumulo degli effetti della sequenza, è stata pari al grado VIII mercalli. Da allora la ricostruzione ha seguito stretti criteri antisismici.



