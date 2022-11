Forte terremoto scuote il centro Italia: "Lombardia pronta a qualsiasi supporto"

"Ho contatto l'amico Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, per esprimergli la vicinanza della Lombardia e comunicargli che siamo a disposizione per qualsiasi tipo di supporto qualora ve ne fosse bisogno".

Lo comunica il governatore Attilio Fontana, che, stamattina, ha chiamato Acquaroli a seguito del terremoto di magnitudo 5.5 registrato alle 7.07 di oggi, mercoledì 9 novembre. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una distanza di circa 30 chilometri dalla costa marchigiana nella provincia di Pesaro e Urbino. La profondità ipocentrale è di circa 7 km.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in 50 interventi per verifiche di stabilità a edifici nei territori delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino. Ma "al momento non sono segnalate particolari criticità", riferiscono i pompieri. Decine di accessi vengono segnalati al pronto soccorso per traumi e crisi di panico: ma si tratta di problemi legati alla fuga dagli edifici, non connessi a crolli.

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è in collegamento con il Presidente del Consiglio e il Capodipartimento di Protezione Civile Nazionale per seguire la situazione a seguito delle scosse che si sono verificate a largo della costa. Il capo del dipartimento della protezione civile ha escluso il rischio di tsunami in Adriatico.