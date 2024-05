Terremoto nella notte, la scossa avvertita anche nel Bresciano: in particolare, nella zona del lago di Garda. Come riportato dalla direzione Protezione Civile della Regione Veneto, la scossa si è scatenata pochi secondi dopo le 22.50 di lunedì 13 maggio: l'epicentro è stato rilevato a circa 2 chilometri a nord-ovest di Pescantina, in provincia di Verona, a una profondità di 25 chilometri. La magnitudo ha raggiunto i 3.6 gradi della scala Richter.

Dove è stata percepita la scossa

Non si segnala nessun danno, ma la scossa è stata percepita in numerosi Comuni del Veronese, a partire da San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo e la stessa Verona a est, tutto il fronte gardesano a ovest (San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo, Peschiera, anche a Valeggio sul Mincio). Come detto, scossa percepita anche sul Garda bresciano: segnalazioni da Desenzano a Moniga a San Felice. “In zona San Martino – si legge sulla pagina Facebook La nostra Desenzano – mi ha tremato tutto il letto”.