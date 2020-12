Terremoto di magnitudo 3.8 in Lombardia avvertito anche a Brescia

E' stata avvertita anche in provincia di Brescia, sopratutto nella zona della Franciacorta, la scossa di terremoto registrata nel Milanese nel tardo pomeriggio di giovedì 17 dicembre.



Il sisma, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una intensità di 3.8; l’epicentro è stato localizzato a Trezzano sul Naviglio a una profondità di circa otto chilometri.

In molti hanno percepito la scossa soprattutto ai piani alti dei palazzi. Non ci sarebbero, da quanto hanno accertato finora i nostri colleghi di MilanoToday, feriti o danni alle strutture e non risulta nessuna richiesta di intervento ai vigili del fuoco.