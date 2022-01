La terra trema nella notte: scossa di terremoto magnitudo 2.6

Scossa di terremoto in zona Franciacorta, registrata dall'INGV alle 23.33 di martedì 18 gennaio, con magnitudo 2.6 e ipocentro a una profondità di 5 km. L'epicentro è stato localizzato a Corte Franca.



Si è trattato di un sisma di lieve entità e, pertanto, non si segnalano danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita in modo chiaro – probabilmente a causa dell'ipocentro molto vicino alla superficie della crosta terreste – non solo a Corte Franca ma anche nei comuni limitrofi: Predore, Paratico, Sarnico, Viadanica, Iseo, Provaglio d'Iseo, Adro, Villongo, Credaro, Capriolo e Adrara San Martino.



In pochi minuti sui social sono apparse centinaia di segnalazioni; tanti anche i messaggi inviati dai lettori al nostro giornale.