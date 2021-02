Lago d'Iseo: terremoto di magnitudo 2.3

Alle 18.41 di martedì 16 febbraio, l'Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 2.3 nella zona del Lago d'Iseo, con epicentro a Viandanica (Bg). L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riporta un ipocentro – la zona d'origine del sisma – a una profondità di 7 km.



Sui social sono subito apparsi centinaia di commenti: nei comuni del Basso Sebino, tra cui Sarnico e Paratico, in tanti hanno sentito dapprima un forte boato, poi la terra tremare per pochi secondi. Per fortuna, non ci sono stati danni a cose o persone.