Giovane detenuto tenta di impiccarsi: un poliziotto appena assunto gli salva la vita

Un giovane detenuto è entrato in carcere, e poco dopo ha cercato i togliersi la vita legandosi dei lacci al collo. È successo all’interno del carcere Nerio Fischione (ex Canton Mombello) di Brescia, istituto di pena cronicamente sovraffollato che in questi giorni ospita 340 detenuti su 185 previsti come capienza regolamentare.

I fatti. Nel primo pomeriggio di giovedì, 24 agosto, un giovane detenuto appena arrestato ha tentato di porre fine alla propria vita legandosi dei lacci al collo con l’intento di impiccarsi. L’intuito ed il pronto intervento di un giovane poliziotto penitenziario, con alle spalle solo venti giorni di servizio, hanno fatto sì che le intenzioni del detenuto non andassero a buon fine: il giovane è stato portato in ospedale al Civile, non è in pericolo di vita.

A dare notizia dell'accaduto è il Coordinatore Regionale di Fp CGIL Polizia Penitenziaria, Calogero Lo Presti, che in una nota rimarca le «precarie condizioni detentive all’interno del la Casa Circondariale di Brescia dovute alla vetusta della struttura risalente a fine del 1800, alla ormai cronica carenza del personale di Polizia che seppur molto sott’organico e, nonostante le mille problematiche quotidiane, con spirito di sacrificio ed abnegazione riesce, comunque, a mantenere l’ordine, la sicurezza, la disciplina nonché la realizzazione delle attività trattamentali ma anche e soprattutto a salvare delle vite umane. Non meno importante anche l’aspetto che riguarda il sovraffollamento che conta circa 340 detenuti su 185 previsti come capienza regolamentare oltre alla ormai annosa questione che riguarda la gestione dei soggetti psichiatrici o tossicodipendenti».

Lo Presti coglie occasione per congratularsi e complimentarsi con il giovane poliziotto che ha evitato si verificasse l'ennedima tragedia in carcere. Purtroppo non è sempre così, e anche a Brescia negli ultimi anni all'interno di Canton Mombello ci sono stati diversi stati episodi drammatici.