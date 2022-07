Furibonda lite fuori dalla disco, volano i coltelli: ragazzo operato d'urgenza

Un ragazzo trasferito in ospedale e operato d'urgenza per le ferite riportate, un altro arrestato per tentato omicidio: è la cronaca di una notte complicata in Via Sorbanella a Brescia, zona ricca di locali e assai frequentata da giovani e giovanissimi. I due protagonisti della lite hanno 19 e 20 anni: il primo è stato arrestato, il secondo è in ospedale.

La lite fuori dal locale

Il battibecco si sarebbe scatenato all'interno di un locale, ma poi sembrava finita lì. Invece i due se la sarebbero giurata, e si sono ritrovato all'esterno, circa un'ora più tardi (erano le 4.30): il 19enne avrebbe allora estratto un coltello e con questo inferto diversi colpi al suo "avversario", ferendolo gravemente al torace.

Avrebbe poi cercato di darsi alla fuga, ma subito fermato dai carabinieri che l'hanno poi arrestato per tentato omicidio. Italiano e incensurato, così come il ferito: quest'ultimo è stato trasferito al Civile da un'ambulanza di Bresciasoccorso. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita.