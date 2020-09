Investe un ragazzo e scappa: indagini per tentato omicidio e prostituzione

Ragazzo investito a Palosco, clamorosa svolta nelle indagini: non si è trattato di un incidente di una spedizione punitiva e volontaria, per cui è stato riconosciuto il reato di tentato omicidio. Non solo: nell'ambito dell'inchiesta sono emerse le responsabilità di una banda di stranieri (albanesi e rumeni) che gestivano un racket di sfruttamento della prostituzione.

Indagini per tentato omicidio

La vicenda risale esattamente a un anno fa: era la notte del 2 settembre 2019 quando a Palosco, in provincia di Bergamo, il 30enne Yaya Dosso, residente a Carpenedolo ma originario della Costa d'Avorio, venne travolto e investito da un'auto, che poi si darà alla fuga. In pochi giorni i carabinieri riusciranno a identificare il pirata: un rumeno di circa 30 anni che racconterà agli inquirenti di non essersi accorto del ragazzo.

In corso il blitz dei carabinieri

“Pensavo fosse un animale, forse una nutria”, riferirà infatti agli inquirenti. Ma nelle settimane successive dalle indagini emergeranno ulteriori elementi. Il 30enne rumeno, infatti, farebbe parte di una “banda” dedita allo sfruttamento della prostituzione: il giovane ivoriano quella notte sarebbe stato allora investito perché avrebbe importunato una delle ragazze che fanno parte del “racket” di albanesi e rumeni.

Sono in corso dalle prime ore di venerdì i blitz dei carabinieri per sgominare la banda: i militari stanno eseguendo varie misure di custodia cautelare sulla base delle ordinanze della Procura di Bergamo, che coordina l'inchiesta. Si segnalano arresti nelle province di Brescia e Bergamo, ma anche in Romania, in collaborazione con la polizia locale.