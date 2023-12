Mani al collo della moglie che scoprì la tresca: 10 anni al marito, è tentato omicidio

L'ha spinta contro il muro, le ha stretto le mani al collo e l'ha sollevata, facendole perdere conoscenza per qualche istante: per questo è stato condannato per tentato omicidio, e dovrà scontare una pena di dieci anni di carcere. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna inflitta a un quarantenne residente a Travagliato.

La vicenda. Al culmine di una lite scatenata dalla scoperta di una tresca (online) in corso tra l'uomo e una donna pugliese, il marito usò le maniere forti nei confronti della moglie. Prima la spinse contro il muro, poi l'afferrò al collo con entrambe le mani e infine iniziò a sollevarla, fino a che alla donna si offuscò la vista e perse conoscenza. Il tutto avvenne sotto gli occhi del figlio della coppia, che confermò in aula la versione di sua madre.

Dopo i primi gradi di giudizio, l'uomo ha portato il caso in Cassazione, sostenendo di non avere mai voluto uccidere la moglie. Anche i giudici della Corte suprema però hanno confermato la pena inflitta, con le seguenti motivazioni: «La scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee a escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa, ovvero, come nella specie, all’intervento di un terzo».