Col passamontagna tenta il furto in azienda: diffuse le immagini

In piena notte si è introdotto in un'azienda, cercando di forzare la porta di ingresso ad un locale. La Ram Gas Srl di via XXV aprile a Rovato ha diffuso alcuni fotogrammi delle videocamere di sorveglianza, con la speranza di dare un nome e un volto al ladro che ha tentato il colpo.

Il tentativo di furto è avvenuto in piena notte, alle 4:02 di venerdì 17 febbraio. Per diversi minuti un uomo col volto coperto da un passamontagna ha tentato di sfondare una porta, salvo poi desistere. Non si esclude che all'esterno dell'azienda, situata in una zona di grande passaggio di Rovato, vi fosse un complice pronto a caricarlo in auto.

Chi avesse informazioni utili è invitato a recarsi dai carabinieri. La ditta presa di mira dal ladro si occupa di manutenzione di caldaie e impianti di climatizzazione e riscaldamento.