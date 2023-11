Baby gang in azione: in 30 tentano di derubare tre coetanei

Uno dei tre aveva appena ritirato lo stipendio dal bar in cui lavora, quando sono stati avvicinati da una banda composta da una trentina di elementi, che voleva rapinarli. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 novembre, tra la Stazione e il cavalcavia Kennedy. Purtroppo, non si tratta di un caso isolato, anzi.

Il pomeriggio di "ordinari follia" è iniziato prima del tentativo di rapina, quando, alla fine delle lezioni di scuola, si è man mano composta la "banda" di ragazzini nei pressi della Stazione, tutti giovanissimi, immigrati di seconda generazione. Già prima delle 16:00 una pattuglia della Locale ha identificato ancuni di questi, per i disordini provocati. Poco dopo, come riporta il Giornale di Brescia, un esercente ha abbassato la saracinesca del suo bar, esasperato (e preoccupato) dalla situazione.

Il tentativo di rapina si è verificato quando il gruppo ha visto i tre ventenni uscire dal locale dove lavorava uno di loro. Affiancati, è stato chiesto loro di consegnare il denaro, ma i tre se la sono data a gambe levate, rifugiandosi nei locali di una società nei pressi del cavalcavia Kennedy. Mentre il gruppo attendeva all'esterno, i dipendenti dell'azienda sono scesi in strada e hanno costretto la baby gang ad allontanarsi.

Tutto finito? No, perché a quel punto nel gruppo, spostatosi nuovamente in Stazione, è scoppiata una rissa nella quale ha avuto la peggio un 18enne, raggiunto da una coltellata. Caduto al suolo, il giovane ha picchiato la testa procurandosi un trauma cranico. Soccorso, è stato ricoverato in Poliambulanza. Nel frattempo i carabinieri del Radiomobile hanno raccolto testimonianze ed immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.