Tentata rapina in centro: ragazzo aggredito con un coltello

Hanno individuato la loro vittima, l'hanno avvicinata e l'hanno aggredita con un coltello, ferendola in maniera - fortunatamente - non grave. È successo nella serata di ieri a Brescia, in pieno centro storico, in piazza Vittoria.

Erano all'incirca le 21 quando è scattato l'allarme, la città era ancora piena di gente che passeggiava tra le piazze del centro. Carabinieri e Polizia di Stato si sono diretti nel giro di pochi minuti in piazza Vittoria, e dopo aver fatto soccorrere il ferito - un 16enne di origine egiziana che è stato portato al pronto soccorso della Città di Brescia - hanno raccolto le testimonianze tra i suoi coetanei, nei pressi del palazzo delle Poste e sul lato opposto della piazza, fuori dal McDonald’s.

Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, i due responsabili del tentativo di rapina sarebbero già stati individuati. Nei loro confronti potrebbe scattare la nuova misura del "Daspo Willy", il divieto cioè di avvicinarsi alla città in orario serale nei fine settimana, per un periodo di sei mesi. La misura è stata recentemente disposta per due giovani, un 15enne di Brescia e una 16enne di Nave, tra i responsabili di una rissa scattata in corso Palestro.