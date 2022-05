Balotelli a letto con una minorenne: «Ora è fregato. Voglio la Ferrari gialla»

Incastrare Mario Balotelli per comprarsi una Ferrari. "Anzi due", come ha detto lui stesso al telefono, non sapendo di essere intercettato. L'accusa per l'avvocato Roberto Imparato è pesante, tentata estorsione ai danni del calciatore bresciano Mario Balotelli. La vicenda parte da lontano, nell'estate del 2017, quando una ragazza originaria del Veneto conobbe il calciatore in spiaggia in Costa Azzurra, dove Mario giocava per il Nizza.

Da cosa nasce cosa, e pare che i due finirono a letto. La ragazza aveva mentito sulla sua età, mostrando anche il documento di un'amica per far credere al calciatore di non essere minorenne. La storia durò poco, poi la giovane su suggerimento del suo avvocato - è questa l'accusa - tentò di estorcere denaro a Balotelli. Pare che l'avvocato provò, senza successo, anche a vendere la storia "scottante" a noti rotocalchi italiani (tra i quali "Chi", di Alfonso Signorini). Se l'accusa di violenza sessuale decadde presto, non fu così per il tentativo di estorsione, con Balotelli che denunciò la ragazza e il suo legale, Roberto Imparato.

A distanza di cinque anni dai fatti, nel processo in corso a Vicenza il carabiniere che si occupò dell'indagine ha rivelato in aula le intercettazioni telefoniche dell'avvocato: «Lo abbiamo fregato: Imparato 1 Balotelli 0. Adesso voglio due Ferrari: una gialla e una blu per te (riferito alla donna che era al telefono con lui)». In un'altra intercettazione il legale si dice convinto che la giovane possa sostenere ogni interrogatorio: «Abbiamo fatto cento prove, la ragazza è un'attrice nata». Il calciatore ha chiesto un risarcimento di 150mila euro, 50mila in più della cifra chiesta dall'avvocato a lui per comprare il suo silenzio.