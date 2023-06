Alto Garda. Un pomeriggio di paura quello vissuto da un bambino tedesco di 8 anni ieri, domenica 4 giugno, a Ville del Monte, non lontano da Tenno. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 dopo che il bambino è caduto in maniera rovinosa in un parco giochi, sbattendo la schiena al suolo a seguito di un volo di tre metri.

Una caduta violenta che ha allarmato tutti i presenti e che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Tenno, un’ambulanza e l’elicottero di soccorso. Il piccolo, dopo qualche momento di stordimento, è sempre stato vigile e cosciente, nonostante non riuscisse a muovere bene gli arti.



Il bambino è stato quindi caricato prontamente sull’elicottero e trasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento dove è stato ricoverato.