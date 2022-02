Case in fiamme in paese, famiglie sfollate e danni per centinaia di migliaia di euro

Il bilancio non è dei migliori, anche se fortunatamente nessuno si è fatto male: due case inagibili e altrettante famiglie sfollate, una stima dei danni nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. E' l'esito infausto dell'incendio divampato ancora sabato pomeriggio a Pranzo, frazione di Tenno, piccolo Comune trentino a pochi chilometri dal lago di Garda: per domare le fiamme sono dovuti intervenire centinaia di Vigili del fuoco, al lavoro per quasi 24 ore senza sosta (fino a domenica).

A prendere fuoco è stata la copertura di un tetto: in pochi attimi fiamme alte diversi metri e visibili a centinaia di metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i corpi di Tenno, Riva del Garda e altro, con il supporto della squadra di Rovereto e – nella giornata di domenica – tutti gli altri corpi del distretto per le operazioni di bonifica.

L'incendio in pieno centro

E' stata una corsa contro il tempo, per evitare che le fiamme potessero estendersi alle altre case – in un agglomerato di abitazioni l'una attaccata all'altra in pieno centro alla piccola frazione. I Vigili del fuoco volontari, coordinati dal comandante di Tenno Massimo Marocchi, hanno isolato e circoscritto l'incendio, per poi “accerchiarlo” ed evitare che si propagasse nei dintorni.

Come detto le due giornate di superlavoro si sono concluse con due famiglie sfollate e due abitazioni ampiamente danneggiate, tanto da essere immediatamente dichiarate inagibili. Ogni focolaio sembra ormai spento, ma proseguono anche in queste ore le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Oltre alla triste conta dei danni.