Uomo si ribalta col trattore e resta schiacciato: morto sul colpo

Dramma nella mattina di oggi (sabato 16 settembre) nei boschi che circondano l’abitato di Pontagna di Temù. Verso le 11, un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con trattore.

La tragedia si è consumata in un terreno, situato nella zona di via Segheria, di proprietà del 75enne. L'anziano, che abitava a Vezza d’Oglio, stava raccogliendo la legna in vista della stagione fredda: per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato, finendo per schiacciarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme agli uomini del 118 che, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.