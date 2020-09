Malore mentre lavora, collassa al suolo: gravissimo 55enne

Si è sentito male all’improvviso, accasciandosi al suolo mentre costruiva un muretto a secco. Un collega che era con lui ha dato immediatamente l’allarme: l’uomo, un 55enne di Ponte Legno, aveva infatti perso conoscenza.

Un malore improvviso, accusato verso le 9.30 di martedì mattina in una zona piuttosto impervia, via Traviolo, la strada che da Temù porta in Val d’Avio.

I soccorsi sono comunque stati tempestivi: in pochi minuti è arrivata l’eliambulanza partita da Brescia. All’arrivo dei sanitari, il 55enne era in arresto cardiaco: rianimato a lungo, per fortuna il suo cuore ha ripreso a battere. Una volta stabilizzato è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Esine: le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche.