Terribile caduta con lo slittino: ragazza in prognosi riservata al Civile

Nella notte tra domenica e lunedì, verso l'1.30, si è verificato un grave infortunio sulla neve a Temù. Una giovane di 24 anni, residente a Rovato, ha riportato diversi traumi e fratture a seguito di una brutta caduta – pare con uno slittino – dopo una serata passata con gli amici. La frattura più delicata riguarda il bacino.

Inizialmente, i soccorsi sono partiti con codice giallo, ma – a causa della gravità delle lesioni – il ricovero è poi avvenuto in codice rosso: la giovane è ora in prognosi riservata al Civile di Brescia.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'eliambulanza allertata non ha potuto decollare e la 24enne è stata trasportata nel nosocomio cittadino a bordo di un'autolettiga; sono intervenute anche due auto mediche per le prime cure in loco. Resta da chiarire con precisione la dinamica e la modalità dell'incidente.