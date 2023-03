Nonostante l’impegnativo intervento, l'abitazione che si trova sopra alla falegnameria è stata interessata dalle fiamme e poi dichiarata inagibile. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Le cause all'origine del rogo sono ancora da accertare.

L'allarme è scattato poco prima delle 16. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Brescia e del distaccamento di Edolo: assieme ai colleghi di Sondrio e ai volontari di Vezza d'Oglio sono riusciti a domare l'incendio e a contenere i danni. Sul posto sono sopraggiunte in tutto 5 squadre, con sette mezzi e un'autoscala.

È stato un vero e proprio pomeriggio di paura quello di ieri, sabato 11 marzo, a Temù, complici le fiamme che si sono sprigionate dal tetto di una falegnameria di via Val D'avio.

/ Via Val D' Avio

Tetto avvolto dalla fiamme, paura in paese: vigili del fuoco in azione per ore