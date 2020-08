Allarme temporali nel Bresciano: rischio concreto di supercelle

Un caldo afoso, persistente, che anche di notte non accenna a diinuire: tutto ciò potrebbe finire a breve, ma a un costo che potrebbe essere salatissimo. Le previsioni infatti parlano di prossimi temporali sparsi in pianura, anche molto intensi.

Grandine, supercella, tromba d'aria, acquazzoni intensi: difficile al momento fare previsioni, almeno per il tardo pomeriggio di oggi e per la serata. Ciò che è certo è che "il vero fronte temporalesco è previsto per domani dal tardo pomeriggio. Potenziale molto elevato, rischio concreto di eventuali supercelle": a dirlo è l'Associazione meteopassione.com.

Per la giornata di domenica la Protezione Civile ha diramato allerta meteo; la pioggia attesa è compresa tra i 5 e i 40 mm, con picchi attorno a 60-70 mm e oltre. Lunedì l'intensità dei temporali dovrebbe attenuarsi, ma solo nella mattina. Nel pomeriggio infatti prevista una nuova ondata di maltempo associata a forte vento.