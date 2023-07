Maltempo si abbatte sul Bresciano: tre temporali in meno di 24 ore

La pioggia, intensissima, che ha intasato corsi d'acqua, garage e cantine. La grandine, a danneggiare le coltivazioni, le automobili e le case. Il vento, a spazzare via ogni cosa, provocando i danni maggiori. Il giorno dopo i tre terribili temporali che si sono abbattuti sul Bresciano, cittadini, aziende e istituzioni fanno i conti con quanto successo.

Il primo violento acquazzone è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì. Se nelle province vicino alla nostra i danni sono stati ingentissimi, soprattutto a causa della grandine, che nel Mantovano era grossa come palline da tennis, ed ha danneggiato i tetti delle case, le coperture dei capannoni, bucato i pannelli fotovoltaici e mandato in frantumi lunotti e parabrezza dei veicoli - nel Bresciano la pioggia battente e il forte vento sono stati solo l'antipasto di quello che sarebbe poi successo nel corso della giornata. I danni maggiori si ono verificati nella Bassa, a Calvisano e in città.

Il secondo temporale, questa volta potentissimo, è arrivato attorno alle 11 di ieri mattina. Partito dal Milanese, dove c'è stata una vera e propria tromba d'aria, dopo avere devastato la Bergamasca il temporale si è fatto annunciare nella nostra provincia con un cielo insolitamente verde, che ha fatto piombare il Bresciano in una sorta di notte apocalittica. Il vento ha spazzato la provincia da ovest a est. Dopo alcuni minuti di forti raffiche, la pioggia, intensissima, che ha riempito velocemente i corsi d'acqua, intasato chiusini e allagato la campagna. Assieme alla pioggia, la grandine: devastate le coltivazioni della Bassa, danneggiati i campi di mais e gli ortaggi, i meloni e le angurie di Mairano. A fare i danni maggiori, però, è stato il vento. Le forti raffiche, fino a 105 km orari - rilevati ad Azzano Mella - hanno abbattuto centinaia di cartelli stradali, alberi, ha fatto volare i gazebo, distrutto le tensostrutture. A Capriano del Colle le finestre di un'azienda sono cadute, e il crollo ha ferito due operai, trasferiti in ospedale. A Mazzano un camion si è ribaltato in tangenziale.

Se nel pomeriggio è tornato a battere il sole, con tanti cittadini che hanno iniziato a lavorare per porre rimedio ai danni del temporale, la sera è stata nuovamente problematica. Un nuovo violento fenomeno, senza grandine, si è nuovamente abbattuto sulla provincia, con la pioggia che riempito tutto lo spazio lasciato libero dall'acqua nel pomeriggio, cantine, garage, parcheggi interrati, corsi d'acqua e terreni. Oggi, cielo permettendo, sarà il momento della conta dei danni.