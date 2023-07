Vigili del fuoco: oltre 200 interventi in un giorno, la conta dei danni

Quando ancora non era finita la giornata, prima del terzo, violento, temporale che si è abbattuto sulla nostra provincia, erano già oltre 130 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco di Brescia. A notte inoltrata, la conta ha toccato 200. Il report arriva direttamente dal comando cittadino: «Nella giornata di oggi, a causa del forte maltempo che sta imperversando sulla nostra regione sono stati effettuati 130 interventi di cui 45 alberi pericolanti, diversi soccorsi a persona, 5 interventi per liberare alcune linee elettriche, due incidenti con mezzi pesanti, decine di dissesti e tetti divelti, alcuni incendi contatori e linee gas danneggiate da caduta alberi. Oltre ad alcuni recuperi di persone bloccate all'interno di auto. Si segnala anche un incendio alla copertura della chiesa di Lonato colpita da un fulmine. Al momento abbiamo circa 131 interventi con un secondo evento in arrivo».

Presso il Comando Vvf di Brescia è stata attivata la Sala crisi con l'attivazione di ulteriori 3 postazioni per la gestione degli interventi. I Vigili del fuoco hanno anche pubblicato lo screenshot del geoportale presente in Sala Operativa di Brescia per la gestione degli interventi di soccorso, dove si evidenzia la zona sul territorio bresciano interessata dagli ultimi eventi meteo. In rosso sono indicati gli interventi in attesa, in giallo gli interventi assegnati a squadre, in verde gli interventi con squadre sul posto.

Interventi, anche molto seri, sono stati effettuati in tutta la provincia. A Bagnolo Mella due auto sono rimaste bloccate in un sottopassaggio. A Borgosatollo presso il parco Cantarane sono oltre 30 gli alberi sradicati o abbattuti dal vento. A Ponte San Marco, Calcinato, si sono registrati danni alla copertura di un capannone. A Capriano del Colle - assieme ad Azzano Mella uno dei Comuni più colpiti dalle forti raffiche di vento - sono cadute le finestre di un’azienda, e sono stati ricoverati due operai. Sempre a Capriano, danni si registrano al gattile situato sul Montenetto. Tra l'Ovest e la Bassa, danni importanti alle coltivazioni intensive di mais. A Mairano invece, danni seri alle coltivazioni di ortaggi, meloni e angurie, con decine e decine di serre scoperchiate e archi di alluminio piegati dal vento. A Desenzano c'è stata un'esondazione in via Grezze, sono sei le persone soccorse attorno alle 22:00. A Ghedi si registrano danni pesanti alla sede della Protezione civile. A Lonato, come specificato dai Vigili del fuoco, un incendio ha interessato il tetto della chiesa, colpito da un fulmine.

A Mazzano è stato scoperchiato il tetto di un condominio dove vivono otto famiglie. A Ciliverghe, nella frazione, una donna incinta è stata travolta dalle tegole mentre era in auto, e si segnalano danni a canonica e oratorio. A Montichiari si registrano danni a diversi capannoni, compresi alcuni hangar dell'aeroporto. La caduta di un palo della Telecom ha comportato l'assenza di segnale, per alcune ore, per circa 50mila persone. Sempre a Montichiari, danneggiati anche il parco del Castello Bonoris e una sala del Museo Lechi, dove c'è stata un'infiltrazione. A Rezzato, un camion si è ribaltato sul lato per colpa delle forti raffiche di vento. A Torbole Casaglia si è allagata la scuola dell'infanzia. A Travagliato invece i ragazzi del centro estivo sono stati sorpresi sotto la tensostruttura mentre è arrivato il temporale. La copertura è crollata dopo che tutti sono stati messi in salvo.

Infine, a Brescia, oltre agli alberi abbattuti e ai danni a gazebo, tensostrutture e cartelli stradali, si è allagato il centro vaccinale allestito all’Italmark a Sant’Eufemia.