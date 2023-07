Maltempo: due chiese inagibili, danni seri all'agricoltura

Dopo la siccità del 2022, i nubifragi e le tempeste di vento del 2023. Ovest, Bassa, Valli, Franciacorta: la stima dei danni è tutta da fare, ma il conto sarà salatissimo, milioni e milioni di euro per ripristinare le strutture danneggiate, e altrettanti persi tra colture intensive, ortaggi e vigneti.

Nonostante il fine settimana, diversi tecnici comunali hanno già iniziato a segnalare a Regione Lombardia l'elenco dei danni più gravi. I cittadini in alcuni Comuni sono stati invitati a segnalare l'elenco dei danni, in previsione della richiesta di risarcimento, grazie alla richiesta dello Stato di calamità avanzata da Regione Lombardia. A Ciliverghe di Mazzano ci sono otto famiglie sfollate, la loro palazzina è stata scoperchiata dal vento. Nelle ore notturne la struttura è stata presidiata dalla Polizia locale per evitare episodi di sciacallaggio.

Due le chiese dichiarate inagibili: quella di Fenili Belasi, frazione di Capriano del Colle (dove due operai sono rimasti feriti a causa del crollo di due finestre), rimasta letteralmente senza vetri, e quella di Lonato, colpita da un fulmine che ha innescato un incendio.

Ingentissimi anche i danni all'agricoltura. Sempre a Capriano, Davide Lazzari ha raccontato quanto successo su Facebook: «È la vita che ci siamo scelti. E include anche questo. Sono situazioni che sicuramente vanno messe in conto fin dall’inizio. La natura dà, la natura toglie. Siamo riusciti a proteggere le nostre uve da un’annata difficile, soprattutto per i terreni di Capriano del Colle. Almeno fino a oggi. Ma non sempre le storie hanno un completo lieto fine. Almeno possiamo avere la soddisfazione di avercele portate fin qui, sapendo di aver fatto tutto quello che potevamo fare. Ma ci sono situazioni che sfuggono al nostro controllo. Per quanto l’incidenza possa essere relativa o abbondante, fanno male lo stesso. Così è essere vignaioli, così è la vita di tutti. Che continua comunque».

Sulla stessa lunghezza d'onda i coltivatori di ortaggi, tra piccoli frutti, i meloni di Mairano, le serre di Poncarale. Tanti gli ettari di oliveti distrutti sul Garda, a Salò e Raffa di Puegnago. Il mais nella Bassa è stato distrutto dal vento, se ne salverà poco.